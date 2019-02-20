РИАМО – 20 фев. На территории новой Москвы около строящейся станции метро «Прокшино» планируют создать многофункциональный развлекательный центр с горнолыжным и водным комплексами, сообщил в среду руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

«Мы обсуждали с компанией «А101» их новый проект около будущей станции метро «Прокшино». Очень крупный проект на площади порядка 70 гектаров», - сказал Жидкин в ходе X финансового форума в Москве.

Он отметил, что в рамках проекта запланировано построить горнолыжный комплекс и другие экстремальные виды спорта, а также под стеклянным куполом появится всесезонный развлекательный центр на воде, где будет располагаться также океанический берег.