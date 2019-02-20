РИАМО - 20 фев. Жителей Москвы и Подмосковья смогут бесплатно посетить музей истории автомобильного транспорта «Мострансавто» во Всемирный день экскурсовода, который отмечается 21 февраля, говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

Кроме того, в этот день работа музея продлена на два часа, до пяти часов вечера. Посетители смогут ознакомиться с выставкой автомобилей. В коллекции музея – около 40 раритетных транспортных средств. Первым экспонатом музея стал седан ГАЗ-11-73 1940 года выпуска, который до сих пор на ходу. На таких автомобилях в военное время возили маршалов Советского Союза.

«Музей истории автомобильного транспорта открылся для жителей и гостей Подмосковья в конце января. За первый месяц работы его посетило около тысячи человек, 90% наших гостей – школьники. Сейчас музей доступен для посещения два раза в неделю», – отметил руководитель экспозиции Анатолий Белов, который трудится в филиале «Мострансавто» с 1979 года.

Музей находится на территории Видновского ПАТП (филиал «Мострансавто») по адресу: Видное, улица 7-я Линия, 23. Предварительная запись на посещение музея по телефону: 8(963)722-67-25. Экспозиция открыта для всех желающих еженедельно по вторникам и четвергам с 12:00 до 15:00.

Всемирный день экскурсовода отмечается 21 февраля. Праздник возник в Лондоне в 1990 году. Его инициатором стала президент Международной федерации ассоциаций экскурсоводов Т. Лоизидес.

ГУП МО «Мострансавто» – один из крупнейших автобусных перевозчиков в Восточной Европе. Ежедневно на линию выходят более 4,5 тысяч автобусов и осуществляются перевозки свыше 1,5 миллионов пассажиров на маршрутах регулярного сообщения общей протяженностью свыше 30 тысяч километров. Предприятие является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

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