РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 фев. В подмосковном Подольске провели турнир по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, в нем приняли участие 12 человек, первое место занял Матвей Никитин, сообщается на странице председателя комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Сергея Сабинина в соцсети «ВКонтакте».

«В поселке Дубровицы 19 февраля 2019 года в стрелково-спортивном клубе «Дубрава» прошел турнир по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, посвященный Дню защитника Отечества. В турнире принимали участие 12 стрелков. Первое место у Матвея Никитина», – говорится в сообщении.

Второе место у Екатерины Сабировой, третье – у Дмитрия Кириллова.