РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 фев. В подмосковном Подольске на автотрассе А-107 образовалась пробка длиной более 2 километров в среду днем, следует из сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 11:16 на автотрассе А-107 образовалась пробка длиной более 2 километров. Движение затруднено от СНТ «Березки-1» до Толбинского кладбища. Средняя скорость движения – 2 километра в час.

Также движение затруднено в центре Подольска. Пробка длиной более 2 километров образовалась от поворота с улицы Карла Маркса на проспект Ленина и до автобусной остановки «Водоканал» на Большой Серпуховской улице.

В сервисе отмечайся, что к этому времени в горокруге произошло два дорожно-транспортных происшествия: на проспекте Юных Ленинцев и Симферопольском шоссе.