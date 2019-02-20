РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 фев. Свыше 600 жителей Подольска смогут получить единовременные выплаты до 10 тысяч рублей в связи с 30-летней годовщиной вывода войск из Афганистана, сообщается на сайте Подольского городского управления социальной защиты населения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 8 февраля подписал закон «О единовременной денежной выплате в связи с 30-й годовщиной вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана». Согласно этому документу в 2019 году будет предоставляться единовременная денежная выплата ветеранам боевых действий, инвалидам боевых действий, членам семей погибших инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, принимавших участие в боевых действиях в Афганистане.

«Сумма единовременной денежной выплаты составит от 4 тысяч до 10 тысяч рублей. По состоянию на 12 февраля 2019 года в Подольском управлении социальной защиты населения состоит на учете 615 граждан вышеперечисленных льготных категорий. Лицам, имеющим право на единовременную денежную выплату одновременно по нескольким основаниям в соответствии со статьей 2 настоящего закона, единовременная денежная выплата предоставляется по одному из оснований, предусматривающему более высокий размер», – говорится в сообщении.

Единовременная денежная выплата назначается получателю государственным казенным учреждением Московской области «Единый выплатной центр министерства социального развития Московской области» на основании сведений, содержащихся в Единой автоматизированной информационной системе «Социальная защита и социальное обслуживание населения Московской области», в беззаявительном порядке.

«Лица, имеющие право на получение единовременной денежной выплаты, о которых в ЕАИС СОЦ Московской области отсутствуют сведения, должны представить в территориальные структурные подразделения министерства социального развития Московской области заявление, а также: паспорт; документ, подтверждающий место жительства в Московской области; удостоверение (свидетельство) о праве на меры социальной поддержки; военный билет или архивная справка; документы, подтверждающие, получение ранения, при обеспечении боевых действий в Афганистане и так далее», – отмечается в материале.

Годовщина вывода ограниченного контингента из Афганистана отмечается в России ежегодно 15 февраля.