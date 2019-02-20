РИАМО (КОРОЛЕВ) – 20 фев. Коммунальщики подмосковного Королева отремонтируют тротуар на проспекте Космонавтов весной текущего года, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель общественной палаты горокруга Ольга Корнеева.

Группа общественного контроля общественной палаты Королева проверила мониторинг работ по установке упорных поручней и ремонту тротуаров вдоль домов №№ 10 и 12 на проспекте Космонавтов. С просьбой проверить ремонт к общественникам обратился житель города.

«Мониторинг показал, что у этих домов по проспекту Космонавтов вдоль тротуаров со стороны газонов установлены упорные поручни для инвалидов и других маломобильных групп населения. Сам тротуар не отремонтирован», – сказала Корнеева.

С городской администрацией и МУП «Автобытдор» была достигнута договоренность о том, что тротуар отремонтируют весной текущего года. Общественная палата держит вопрос на контроле.