РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 20 фев. Двое мужчин поссорились в подмосковном Красногорске в ходе совместного распития спиртного, в результате ссоры один из них госпитализирован с ножевым ранением, в отношении второго участника конфликта заведено уголовное дело, сообщил «РИАМО в Красногорске» сотрудник Главного управления МВД России по Московской области.

Восемнадцатого февраля в 18:10 в ФГБУ «Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского» в Красногорске с проникающим ножевым ранением брюшной полости обратился и госпитализирован 32-летний мужчина.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченными отдела уголовного розыска за совершенное преступление установлен и доставлен в УМВД 25-летний гражданин», – сообщил представитель правоохранительных органов.

Он пояснил, что мужчина нанес потерпевшему проникающее ножевое ранение брюшной полости в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

Девятнадцатого февраля в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчина задержан, в отношении него завели уголовное дело.