РИАМО (КОРОЛЕВ) – 20 фев. В подмосковном Королеве выявили торговый павильон, где незаконно продавали алкогольную продукцию, сообщается на странице управления торговли городской администрации в Instagram.

Сотрудники управления торговли провели мониторинг объектов нестационарной торговли в микрорайоне Текстильщик и в одном из павильонов нашли нарушения, в нем продавали алкоголь.

«В ходе мониторинга объектов нестационарной торговли микрорайона Текстильщик выявлено нарушение действующего законодательства в сфере оборота алкогольной продукции. На место вызваны сотрудники Болшевского отдела полиции УМВД России по городскому округу Королев», – говорится в сообщении.

Сотрудниками полиции составлен протокол об административном правонарушении, алкогольная продукция конфискована.