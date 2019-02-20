РИАМО - 20 фев. Члены Архитектурного совета Москвы утвердили концепцию облика станции «Мичуринский проспект» Большой кольцевой линии метрополитена, передает в среду корреспондент РИАМО.

«Проект, который выносился уже повторно по станции «Мичуринский проспект», он имел замечания. Была дискуссия между жителями и авторами дизайна, которые давали свои комментарии. В итоге проведена работа, в том числе консультации с местными депутатами. Результатом работы стал компромиссный дизайн, который учитывает и авторскую позицию, и то, что хотели жители. Сегодня дизайн утвержден», – сказал журналистам главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что такая работа – пример активного и плодотворного сотрудничества с жителями.

«Мичуринский проспект» – одна из станций юго-западного участка Большой кольцевой линии от станции «Аминьевское шоссе» до станции «Проспект Вернадского». Протяженность участка составляет 4,6 километра. Открыть его планируется в 2021 году.

Длина БКЛ составит 70 километров, на ней будет 31 станция и два электродепо. Со станций кольца можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, четыре пересадки на МЦК, пять пересадок на первоочередные Московские центральные диаметры Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск, 11 пересадок на линии железной дороги.

Первый участок Большой кольцевой линии метро открылся 26 февраля 2018 года. Пассажирам доступны пять станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк».