РИАМО (БАЛАШИХА) – 20 фев. Балашихинский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере в отношении Хайдарбека Махмудова и Яны Авроровой, которые собирались сбыть на территории горокруга партию героина, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Московской области.

Суд установил, что подозреваемые совместно с соучастником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, намеревались сбыть на территории Балашихи партию героина. Однако преступный умысел не был доведен до конца. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали злоумышленников.

«Из незаконного оборота было изъято наркотическое средство общей массой более 40 грамм. Махмудов и Авророва осуждены за совершение преступления по статье «Покушение на сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере», – говорится в сообщении.

Как добавляется в материале, по приговору суда Махмудову назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Авроровой – в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Государственное обвинение в суде поддерживал представитель Балашихинской городской прокуратуры.