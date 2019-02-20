РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 фев. Пожарные подмосковного Подольска ликвидировали возгорание в одном из дачных домов СНТ «Быково» в среду утром, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

Как отмечается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, в среду, 20 февраля, в 06:36 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: городской округ Подольск, СНТ «Быково».

«В настоящее время (на 9:30 - ред.) данный пожар ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в тушении возгорания принимали участие четыре единицы техники и 20 человек.