РИАМО - 20 фев. Количество обслуженных пассажиров в аэропорту «Шереметьево» в январе выросло на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 3,59 миллиона человек, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«Пассажиропоток на международных воздушных линиях (МВЛ) в январе вырос на 12,9% по сравнению с 2018 годом и составил 1,86 миллиона человек, на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) рост составил 22,7% – 1,72 миллиона пассажиров», – говорится в сообщении.

За первый месяц года в «Шереметьеве» выполнено 31 464 взлетно-посадочных операции (ВПО), что на 20% больше, чем за аналогичный период минувшего года.

Наиболее востребованными зарубежными направлениями в январе текущего года стали: Бангкок, Париж, Ереван, Прага, Пхукет. Среди федеральных направлений наибольшей популярностью пользовались рейсы в Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Симферополь и Краснодар.

Наибольший вклад в рост пассажиропотока по итогам января внесли авиакомпании «Аэрофлот», Nordwind Airlines, Россия, «Икар», Air France и Royal Flight.