РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 фев. Уличное освещение восстановили у нескольких многоквартирных домов в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель подмосковного Подольска написал на портал жалобу на неисправные фонари освещения на внутридворовой территории в микрорайоне Климовск. Он отметил, что во дворе дома №3 на улице Рябиновый проезд несколько дней на улице не горит свет. Из-за этого невозможно идти по улице вечером. Причем света нет и у других домов.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу неисправности уличного освещения в микрорайоне Климовск на улице Рябиновый проезд у домов №№3 и 5 и по улице Школьная у домов №№34, 36, 38, 40 и сообщает, что по указанной в обращении информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по устранению нарушений проведены», – сказал замглавы администрации горокруга по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.