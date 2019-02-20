РИАМО - 20 фев. В Подмосковье и Москве на 20 и 21 февраля объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 18 метров в секунду, снега, обледенения и метели, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы из-за ветра его объявили на 24 часа с 21:00 среды. Из-за снега, обледенения и метели – на 12 часов с 09:00 21 февраля.

В Московском регионе в среду установилась облачная погода с прояснениями, ожидаются небольшие осадки, температура воздуха поднимется до плюс 3 градусов.

В ночь на 21 февраля в Подмосковье и Москве будет облачно, ожидаются снег, мокрый снег, гололедица. Днем снег местами усилится, прогнозируется метель. Порывы ветра ночью достигнут 15 метров в секунду, днем — 13-18 метров в секунду. Температура в течение суток составит минус 2 – 0 градусов.

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