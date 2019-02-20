РИАМО – 20 фев. Компания по производству чая «Мал Ком» из подмосковных Мытищ стала лидером в номинации «За высокие потребительские свойства» на международной выставке «Продэкспо – 2019», говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Международная выставка «Продэкспо – 2019» прошла в Москве с 10 по 14 февраля. Мероприятие посетило более 60 тысяч посетителей из 100 стран и всех федеральных округов России. На выставке около 2,3 тысячи компаний из 65 стран мира представили весь спектр продуктов питания и напитков.

«В номинации «За высокие потребительские свойства» дипломом первой степени была награждена подмосковная компания по производству чая «Мал Ком». Производство компании находится в городе Мытищи, а произведенная продукция реализуется на территории Московской области и Москвы», – отмечается в сообщении.

Министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников поздравил компанию с победой, а также рассказал о перспективе развития торговли чаем на территории региона.

«На региональном рынке чайная продукция не относится к высокомаржинальным товарам, основное влияние на выручку предприятий данного сектора оказывается за счет больших объемов. Средний житель Московской области приобретает 1–2 пачки весом 100 граммов не реже одного раза в месяц, иногда чаще. Для большинства это самая удобная потребительская упаковка – ее выбирает примерно половина посетителей розничных торговых сетей», – дополнил он.

В магазинах региона данный товар представлен в трех ценовых категориях: от 60 до 100 рублей, от 110 до 170 рублей и свыше 170 рублей.

«Самыми популярными являются товары второй ценовой категории. Благодаря насыщенности рынка покупатель стал более разборчивым, цена ниже 70 рублей сейчас стала ассоциироваться с недостаточным качеством продукции, а чай дороже 170 рублей попадает за грань доступности для потребителя», – уточняется в материале.

Помимо этого, в чайном сегменте у потребителей традиционно присутствует высокий уровень лояльности к определенному бренду.

В Московской области данный бизнес показывает стабильное развитие. На конец 2018 года на территории Подмосковья функционировало 382 специализированных магазина чая и кофе.

«Общая площадь данных торговых объектов превышает 22 300 квадратных метров и это только отдельно стоящие капитальные магазины. Также упакованный чай можно приобрести во всех магазинах розничных торговых сетей, на ярмарках и рынках региона. Всего данные магазины позволили создать порядка 550 рабочих мест», – заключается в материале.