РИАМО – 20 фев. Члены Архсовета в среду одобрили проект строительства гостинично-апартаментного комплекса в столичном районе Покровское-Стрешнево, передает корреспондент РИАМО.

«Давайте то, что было представлено, оценим положительно», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Проектировщики отметили, что концепция гостинично-апартаментного комплекса представляет собой три башни. Основное преимущество участка – панорамные виды, и разработчики отталкивались именно от этого.

Комплекс также включает паркинг на 266 машино-мест.

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