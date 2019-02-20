РИАМО - 20 фев. В новой Москве планируют увеличить темпы строительства объектов коммерческой недвижимости, сообщил в среду руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

«Новые темпы на жилье в новой Москве пока не будут предоставляться, в ближайшее время этой радости не произойдет для девелоперов, учитывая, что нам необходимо дать мощный импульс строительству коммерческой недвижимости. <…> Сейчас очень важно увеличить строительство коммерческой недвижимости, чтобы обеспечить всех проживающих рабочими местами», – сказал Жидкин в ходе финансового форума в Москве.

Кроме того, он назвал интересные сегменты на рынке нежилой недвижимости, которые могут заинтересовать инвесторов в новой Москве.

«Логистика для новой Москвы – это очень актуально, потому что здесь есть основные вылетные магистрали – Калужское и Киевское шоссе, скоро появится ЦКАД, расширяется железная дорога. Также очень интересный сектор – это рекреация», – добавил Жидкин.

По его словам, на данный момент в новой Москве находится в строительстве 54 миллиона квадратных метров разной недвижимости, из них 36 миллионов квадратных метров – это коммерческая недвижимость.

Юбилейный X финансовый форум по недвижимости проходит в Москве в среду. В нем принимают участие представители власти и банковских структур, руководители девелоперских и строительных компаний, российские и иностранные инвесторы, собственники коммерческой и жилой недвижимости.