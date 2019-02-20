РИАМО - 20 фев. Выставку «Архип Куинджи» в Третьяковской галерее всего посетили более 385 тысяч человек, сейчас Третьяковка открыла предварительную продажу билетов на экспозицию «Илья Репин», которая откроется 16 марта, говорится в сообщении пресс-службы галереи.

«Семнадцатого февраля завершила работу выставка «Архип Куинджи». Мы рады сообщить вам, что со дня открытия, 6 октября 2018 года, ее посетили 385 706 человек», — говорится в сообщении.

Сейчас галерея открыла продажу билетов на выставку «Илья Репин», которая пройдет в Новой Третьяковке с 16 марта по 18 августа 2019 года. Билеты доступны на сайте и в кассах музея. Экспозиция включит более 170 живописных полотен и более 130 графических работ мастера из 26 музеев России и зарубежья, а также из ряда частных собраний.

Во время работы выставки Архипа Куинджи из Третьяковской галереи 27 января была похищена работа художника «Ай-Петри. Крым». На глазах у посетителей мужчина снял полотно со стены и унес его. Похитителя задержали в Подмосковье по горячим следам. Похищенную картину обнаружили в строящемся доме в Московской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность». Таганский суд Москвы арестовал 31-летнего обвиняемого в краже картины до 27 марта.