РИАМО - 20 фев. Карантин по бешенству животных сняли на ряде территорий городского округа Истра, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания (18 февраля – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 9 ноября 2018 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: деревня Троица городского округа Истра, городской округ Истра», – говорится в документе.

Ограничения сняли от западной границы деревни Максимовка до южной границы деревни Сорокино, далее до южной границы деревни Шебаново, далее до восточной границы поселка Курсаково, далее до северной границы деревни Ламишино и до западной границы деревни Максимовка.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.