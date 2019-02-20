РИАМО - 20 фев. В столице за последние восемь лет построили 85 храмовых комплексов, из которых 61 уже ввели в эксплуатацию, сообщил депутат Госдумы Владимир Ресин.

«За последние восемь лет в городе возведено уже 85 храмовых комплексов. 61 из них введен в эксплуатацию, из которых 11 только в 2018 году. Еще 12 готовятся к вводу. Мы поставили перед собой цель – сдавать в год не менее 10 храмов и 10 начинать. Кроме того, установлены 140 временных деревянных часовен», – заявил Ресин в интервью «Российской газете».

Он также является советником мэра Москвы и патриарха Московского и всея Руси Кирилла, курируя московскую программу строительства 200 храмов, которая стартовала в 2011 году.

По словам Ресина, программа создания храмов в Москве именно партнерская: строит церковь, а столичные власти помогают ей.

«Мы же с владыкой Марком – митрополитом Рязанским и Михайловским – лишь возглавляем рабочую группу как сопредседатели. Главное, что Москва сделала, это предусмотрела в генеральном плане развития города, а затем выделила церкви безвозмездно 232 участка земли. Причем не где-нибудь, а в шаговой доступности от жилья. Чтобы люди в любом возрасте могли без транспорта прийти в церковь помолиться», – дополнил Ресин.

Он добавил, что проводится работы для того, чтобы разместить все храмы в шаговой доступности, чтобы попасть в них могли легко и люди с ограниченными возможностями.

Ресин подчеркнул, что храмы строятся на пожертвования прихожан. Он пояснил, что в бюджете Москвы денег на это нет.

«Кто-то деньги дает, кто-то материалы, а кто-то сам работает на строительстве. Я прикидывал, получается, что в год примерно осваивается от полутора до трех миллиардов рублей. В итоге, если перевести в денежный эквивалент, с момента старта программы пожертвовано порядка 30 миллиардов рублей», – отметил Ресин.

Кроме того, он уточнил, что не было еще случая, чтобы храм начали строить, а потом из-за нехватки денег бросили стройку.

«Задержки бывают, но строительство всегда доводится до конца», – резюмировал Ресин.