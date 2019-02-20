РИАМО - 20 фев. В столице за последние восемь лет построили 85 храмовых комплексов, из которых 61 уже ввели в эксплуатацию, сообщил депутат Госдумы Владимир Ресин.
«За последние восемь лет в городе возведено уже 85 храмовых комплексов. 61 из них введен в эксплуатацию, из которых 11 только в 2018 году. Еще 12 готовятся к вводу. Мы поставили перед собой цель – сдавать в год не менее 10 храмов и 10 начинать. Кроме того, установлены 140 временных деревянных часовен», – заявил Ресин в интервью «Российской газете».
Он также является советником мэра Москвы и патриарха Московского и всея Руси Кирилла, курируя московскую программу строительства 200 храмов, которая стартовала в 2011 году.
По словам Ресина, программа создания храмов в Москве именно партнерская: строит церковь, а столичные власти помогают ей.
Он добавил, что проводится работы для того, чтобы разместить все храмы в шаговой доступности, чтобы попасть в них могли легко и люди с ограниченными возможностями.
Ресин подчеркнул, что храмы строятся на пожертвования прихожан. Он пояснил, что в бюджете Москвы денег на это нет.
«Кто-то деньги дает, кто-то материалы, а кто-то сам работает на строительстве. Я прикидывал, получается, что в год примерно осваивается от полутора до трех миллиардов рублей. В итоге, если перевести в денежный эквивалент, с момента старта программы пожертвовано порядка 30 миллиардов рублей», – отметил Ресин.
Кроме того, он уточнил, что не было еще случая, чтобы храм начали строить, а потом из-за нехватки денег бросили стройку.
«Задержки бывают, но строительство всегда доводится до конца», – резюмировал Ресин.
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