РИАМО – 20 фев. Часть кровли обрушилась в здании в Можайском городском округе, в результате инцидента никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Во вторник в 10:25 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение об обрушение части кровли отдельно стоявшего здания по адресу: Московская область, Можайский городской округ, деревня Тропорево.

«Пострадавших нет. Привлекаемые силы и средства: четыре единицы техники, 15 человек», – говорится в сообщении кровли.

Специалисты напоминают, что в случае необходимости надо обращаться в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия: 8(498)505-41-70, а также по телефону спасения – 01, с мобильного 101.

Никто не пострадал при обрушении крыши здания в Можайском округе>>