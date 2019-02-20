РИАМО - 20 фев. Более 500 человек из разных уголков Подмосковья и соседних областей приняли участие в спортивном празднике «Ашитковская лыжня» в Воскресенском районе, непосредственно в забегах участвовали свыше 280 спортсменов, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

«Ашитковская лыжня» прошла 16 февраля.

«Непосредственно в забегах участвовали 283 спортсмена в возрасте от четырех до семидесяти двух лет. В их числе более десяти семей (номинация «Спортивная семья»), которые вышли на старты в полном составе», — говорится в сообщении.

Почетной гостьей и участницей «Ашитковской лыжни-2019» стала двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам Ольга Завьялова. Вместе с Завьяловой на трассу вышли 25 ее юных воспитанников из Гжели.

Помимо соревнований, во время праздника для детей была организована развлекательная программа. Прошел конкурс на лучшую кормушку, изготовленную своими руками в рамках акции «Покорми птиц».

Победители «Ашитковской лыжни» получили медали и почетные грамоты, призы и подарки. А все участники и гости – хорошее настроение и заряд бодрости.