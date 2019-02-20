РИАМО - 20 фев. Полицейские в Люберцах в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали 32-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении разбойного нападения, сообщается на сайте МВД РФ.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 162 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Разбой»).

«Установлено, что злоумышленник вошел в помещение кредитной организации, расположенной на Октябрьском проспекте города Люберцы, и, угрожая ножом сотруднику, потребовал передать ему денежные средства. Заметив, что кассир нажала кнопку охранной сигнализации, он скрылся с места преступления», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что, изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили подозреваемого и задержали его по месту жительства. Мужчина пояснил, что ранее в этом банке он брал кредит и планировал похищенными деньгами погасить задолженность. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.