РИАМО - 20 фев. На Алтуфьевском шоссе в столице столкнулись кроссовер и легковой автомобиль, в результате происшествия пострадал один человек, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«В 9:20 на Алтуфьевском шоссе, дом 56 произошло столкновение двух транспортных средств – кроссовера и легкового автомобиля. Один человек пострадал, он госпитализирован», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все причины произошедшего.