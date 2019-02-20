РИАМО - 20 фев. Депутаты Московской городской думы приняли постановление о направлении законодательной инициативы в Госдуму о работе детских игровых комнат в торговых центрах, передает в среду корреспондент РИАМО.

«В больших крупных торговых центрах и в некоторых ресторанах организованы детские комнаты, где любой приходящий может оставить своего ребенка на время и хорошо провести время, быть уверенным, что ребенок будет под присмотром. Но скажите, пожалуйста, по вашим ощущениям, многие ли понимали и многие ли интересовались - а те люди, которые присматривают за вашим ребенком, имеют ли они медицинские книжки, имеют ли они соответствующее образование, чтобы заниматься присмотром ребенка?» - сказала член комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Инна Святенко.

Она отметила, что также важно понимать, есть ли у этих людей судимость.

«На основании таких размышлений в Московской городской думе было принято решение пройти рейдом по торговым центрам и познакомиться с этой проблематикой», - добавила Святенко.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что на данный момент деятельность игровых комнат, расположенных в основном в крупных ТРЦ, никак не регламентируется.

«Нет требований к сотрудникам, которые присматривают за детьми, а ведь такой присмотр сейчас могут осуществлять и ранее судимые лица, в том числе и за преступления сексуального характера. По сути, работа аниматоров в таких комнатах схожа с деятельностью воспитателя. В настоящее время к педагогической работе не допускаются лица, имеющие судимость за преступления против жизни и здоровья, против половой неприкосновенности, против несовершеннолетних», — пояснил Шапошников.

Он подчеркнул, что аналогичный запрет должен быть установлен и для лиц, осуществляющих присмотр за детьми в игровых комнатах.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, во многих торговых центрах, ресторанах и прочих общественных местах функционируют детские игровые комнаты и иные аналогичные помещения либо части помещений, где осуществляется временный присмотр за детьми, родители которых могут оставить их на время совершения покупок или досуга. В таких комнатах есть игры, игрушки, другое необходимое оборудование, работают сотрудники, которые присматривают за детьми.

Вместе с тем деятельность игровых комнат не имеет специального законодательного регулирования, не установлены требования к сотрудникам, работающим в игровых комнатах. Для обеспечения защиты прав и законных интересов детей в игровых комнатах проектом федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и статью 36 федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предлагается установить требования к деятельности по временному присмотру за детьми.

Так, в законе «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» предлагается закрепить определение понятия «временный присмотр за детьми». Под ним предлагается понимать комплекс мер по организации временного досуга детей в специально отведенном и оборудованном для этого помещении, обеспечивающих наблюдение за детьми, осуществление мер по содействию их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию и не связанных с получением детьми образования и постоянным уходом за ними.

Кроме того, законопроектом предусматривается наличие у лиц, осуществляющих временный присмотр за детьми, личной медицинской книжки, отсутствие судимости за преступления против личности, основ конституционного строя, мира и безопасности человечества.

Законопроектом также устанавливается, что временный присмотр за детьми осуществляется при наличии информированного добровольного согласия родителей. Также предусматриваются обязанности родителей, связанные с передачей ребенка под временный присмотр. В частности, обязанность сообщить способ оперативной связи и подтвердить факт отсутствия у ребенка инфекционных заболеваний.