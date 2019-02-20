РИАМО - 20 фев. В Москве в полицию обратился мужчина, заявив, что у него обманным путем выманили 400 тысяч рублей, он переводил их на счет другому мужчине, пообещавшему устроить его на работу в банк, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Мужчина 1977 года рождения находился в поиске работы, на одном из сайтов он познакомился с человеком, который предложил помощь и якобы договорился, что устроит его на работу в банк. За это злоумышленник попросил 100 тысяч рублей. Далее потерпевший неоднократно переводил деньги. В результате было потрачено 400 тысяч рублей, однако выход на работу постоянно откладывался.

«В итоге после очередного переноса даты 1 февраля пострадавший отказался от дальнейшего сотрудничества и попросил вернуть все денежные средства. С 14 февраля мужчина, получивший деньги, перестал выходить на связь», – сказал собеседник агентства.

При этом позже пострадавшему позвонили и сообщили, что деньги вернут позже. Полиция проводит проверку.