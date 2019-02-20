РИАМО - 20 фев. Жители столицы подали иск в Мосгорсуд, они требуют не переселять их в новый дом по программе реновации на Профсоюзной улице, так как у жилья, по их мнению, низкое качество, пишет в среду газета «Коммерсант».

«Иск в Мосгорсуд подали 22 жильца трех домов на улице Введенского в районе Коньково: в его (иска - ред.) тексте <…> говорится о начале их переселения в декабре 2018 года по программе реновации в 19-этажный дом серии И-155ММ на Профсоюзной улице, 96, корпус 1. В иске говорится о «несогласии» с этим решением», — говорится в статье.

Заявители отмечают, что в новых квартирах нельзя сделать перепланировку, что противоречит городскому закону о «дополнительных гарантиях» переселенцам по программе реновации. Москвичи также отметили нарушение противопожарных и строительных норм. Истцы жалуются на то, что глухие простенки на балконах в доме, которые предназначены для укрытия от огня во время пожаров, имеют ширину менее 1,2 метра.

Участники программы реновации также обратили внимание на то, что в квартирах нет дымоуловителей, в мусоросборной камере — спринклерных противопожарных разбрызгивателей. Лоджии на лестничных маршах не имеют «непрерывных ограждений». В иске также указывается, что вентиляция в здании фактически не работает, из-за чего на стенах в некоторых квартирах образовалась плесень.

Мосгорсуд просят запретить переселение в дом на Профсоюзной улице по программе реновации.

«В Московском фонде реновации <…> заявили, что свои первые дома по программе будут сданы лишь в 2020–2021 годах, а высотка на Профсоюзной улице фондом не строилась и структуре «не передавалась», — добавляется в статье.

Как отметил руководитель практики жилищного права и социальных отношений НЮС «Амулекс» Дмитрий Томко, многоквартирные дома вводятся в эксплуатацию на основании разрешения Мосгорстройнадзора, куда истцам следовало бы обратиться за разъяснениями, например, о соответствии здания проектной документации. Эксперт также назвал иск необоснованным. Он считает, что Мосгорсуд вернет его авторам.

В то же время руководитель направления коммерческих споров компании «Рустам Курмаев и партнеры» Василий Малинин рассказал, что перспективы у иска есть, если новостройка действительно не соответствует городским законам и СНиПам.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Программа насчитывает 5172 дома.

Минстрой РФ планирует внедрять проект реновации в регионах РФ>>