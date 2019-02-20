РИАМО – 20 фев. Число безналичной оплаты проезда на общественном транспорте Подмосковья увеличилось на 8% с начала текущего года, картами «Стрелка» и банковской картой можно оплатить проезд на любом виде транспорта в регионе, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«С начала 2019 года на общественном транспорте Подмосковья свыше 75,5 миллионов поездок пассажиры оплатили безналичным способом – единой транспортной картой «Стрелка», бесконтактными банковскими картами и гаджетами со встроенной системой бесконтактной оплаты. В прошлом году за аналогичный период число транзакций составило 69 миллионов, что на 8% меньше, чем в этом году», – заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что в 2019 году на маршрутах «Мострансавто» пассажиры оплатили проезд безналичным способом свыше 51 миллиона раз, а на маршрутах коммерческих перевозчиков – 24,5 миллионов раз.

«В настоящее время почти 84% от всех поездок оплачивают безналичным способом. Карта «Стрелка» есть у порядка 2,5 миллионов пассажиров, при этом ежедневно картой пользуются свыше 1 миллиона человек. Банковской картой производится оплата 265 тысяч поездок ежедневно», – пояснил Гержик.

Картами «Стрелка» и банковской картой можно оплатить проезд на любом виде транспорта Московской области.

В 2018 году Московская область стала первым субъектом в РФ, реализовавшим массовый прием банковских карт при оплате проезда на общественном транспорте.

«Процентная система скидок «Стрелки» зависит от количества совершенных поездок позволяет снизить стоимость проезда от 7% до 35%. При оплате проезда банковской картой стоимость проезда также снижается на 30%», – заключается в сообщении.