РИАМО - 20 фев. Генеральный директор гендиректор ООО «Финансовая промышленная компания «Сатори» Олег Сухоруков обвиняется в особо крупном мошенничестве и злоупотреблениями полномочиями, в частности, возглавляемые им ранее компании «Рамстрой» и «Агрострой» занимались возведением домов в Раменском и новой Москве, пишет в среду газета «Коммерсант».

Сухоруков занимался сносом гостиниц «Россия» и «Интурист». А также возглавлял до «Сатори» компании «Рамстрой» и «Агрострой», которые занимались строительством жилых домов в Раменском и новой Москве. Ему вменяют преступления, связанные именно со строительством. По версии следствия, он и его подельники обманули дольщиков на миллиарды рублей.

«О причастности 36-летнего гендиректора ООО «Сатори» Олега Сухорукова к выводу денег из «Рамстроя» и «Агростроя», которые он возглавлял с 2015 по 2018 год, правоохранительным органам стало известно в ходе расследования уголовного дела в отношении совладельца ювелирной сети «Яшма Золото» Игоря Мавлянова. Изначально он обвинялся ГСУ СКР по Москве в уклонении от уплаты налогов <…>. По версии следствия, специально созданная для этого преступная группа задолжала бюджету более 7 миллиардов рублей», – говорится в сообщении.

Позже стало известно о махинациях в строительных компаниях «Рамстрой» и «Агрострой», учредителем которых являлся Мавлянов и его деловой партнер Бабаек Гасанов.

«Рамстрой» принимал участие в застройке жилого комплекса «Солнечный» в подмосковном Раменском, а «Агрострой» – микрорайона Ново-Никольское в новой Москве.

Так, на строительство микрорайона в Ново-Никольском с дольщиков собрали порядка 10 миллиардов рублей. Здесь должны были появиться 26 многоэтажных домов, 67 малоэтажных домов, 202 таунхауса, 17 коттеджей, а также объекты соцкультбыта. Однако в 2015 году стройку заморозили. Дома в Раменском на тот момент были готовы на 95%, сегодня почти все дома введены в эксплуатацию. А жилой комплекс в новой Москве заселен лишь частично.

«В итоге в отношении господина Мавлянова и неустановленных лиц все тем же ГСУ СКР по Москве было возбуждено еще и дело о мошенничестве в особо крупном размере <…>. Не дожидаясь, пока за ним придут, бизнесмен перебрался за границу и сейчас, по данным следствия, находясь в международном розыске, проживает в Израиле. О статусе в этом деле господина Гасанова, выкупившего доли в компаниях «Рамстрой» и «Агрострой» за бесценок – всего 1,4 миллиона рублей, ничего не известно», – уточняется в материале.

При этом следствием установлено, что Сухоруков мог быть причастен к выводу денег со счетов «Рамстроя» и «Агростроя». В конце 2017-го он был первым заместителем гендиректора строительной компании «Сатори», задействованной почти на 70 крупных стройплощадках Москвы. Компания занималась демонтажем гостиниц «Россия» и «Интурист» в центре столицы, реконструкцией стадиона «Динамо», возведением многоэтажных домов и коттеджей. В октябре 2018-го «Сатори» признали банкротом.

Сухорукова обвиняют в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Пресненский суд Москвы отправил его под домашний арест. Сухоруков пока не признает своей вины. В компании «Сатори» уверены, что уголовное дело в отношении Сухорукова не связано с деятельностью их фирмы.