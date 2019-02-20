РИАМО - 20 фев. Злоумышленники напали на мужчину на Новорязанской улице и ограбили его, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 19 февраля в 00:55 в службу «02» сообщили о разбое по адресу: Новорязанская улица, дом 21, корпус 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 18 февраля в 23:40 по указанному адресу двое неизвестных, угрожая мужчине 1990 года рождения предметом, похожим на нож, открыто похитили у него 17 тысяч рублей, причинили телесные повреждения, скрылись», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и ссадинами правой кисти госпитализировали.

По данному факту возбудили уголовное дело, заключил собеседник агентства.