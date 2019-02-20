РИАМО – 20 фев. В России готовится новый ГОСТ с требованиями к реагентам, так, впервые на национальном уровне в нем устанавливаются требования к размерам гранул, а также к снижению коррозионной активности реагентов, пишет в среду газета «Коммерсант».

«Проект ГОСТ с требованиями к противогололедным материалам разработал РосдорНИИ Минтранса по заказу Ассоциации зимнего содержания дорог. Документ находится на «рецензии» в Росавтодоре <…>. Утверждение ГОСТа запланировано на октябрь 2019 года», – говорится в материале.

Новый ГОСТ впервые на национальном уровне установит требования к размерам гранул твердых противогололедных материалов. По новому стандарту, частиц размером более 8 миллиметров в реагентах быть не должно, размером 4-8 миллиметров – не более 15%, 1-4 миллиметра – не менее 75%, менее 1 миллиметра – не более 10%.

«Во многих городах наблюдается проблема, когда слишком мелкий материал превращается в илистую жижу, а весной — в пыль. <…> Слишком крупные частицы долго плавят лед, а также могут разбить стекло машины», – поясняется в статье.

В стандарте также прописано снижение коррозионной активности реагентов. Этот показатель измеряется в лабораторных условиях погружением металлических пластин в раствор с реагентом: спустя сутки становится ясно, сколько массы потерял металл в результате коррозии.

В действующим стандарте допускается 1,1 миллиграмма на квадратный сантиметр в сутки, в новом — 0,4 миллиграмма на квадратный сантиметр для дорог первой категории и мостов, 0,8 миллиграмма на квадратный сантиметр — для остальных дорог.

«Стандартом также вводится новый вид двухфазного реагента, представляющего собой смесь твердого и жидкого веществ. Именно такой реагент под названием «Бионорд» производится одним из учредителей Ассоциации зимнего содержания дорог <…> - Уральским заводом противогололедных материалов (УЗПМ), который много лет являлся одним из основных поставщиков реагентов для Москвы», – добавляется в сообщении.

Как отметил учредитель экологического фонда «Гражданин» Максим Шингаркин, слишком легкие фракции твердого реагента, указанные в новом ГОСТе, могут разноситься ветром за пределы проезжей части, в том числе на газон. Он также считает, что ужесточение требований по нормам коррозионной активности важно не только для кузовов автомобилей, но и для дорожных ограждений.

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