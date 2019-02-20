РИАМО - 20 фев. В Подмосковье проходит благотворительная акция «За чистоту двора и дома!», в ходе которой нуждающимся помогают решить хозяйственные вопросы, в прошлом году волонтеры помогли 5 тысячам человек, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

По словам представителя пресс-службы регионального министерства социального развития, в рамках акции «За чистоту двора и дома!» волонтеры помогают нуждающимся почистить снег во дворе, убраться в квартире, постирать белье, сделать мелкий ремонт.

«В 2018 году подобная помощь была оказана более 5 тысячам нуждающихся жителей Подмосковья», - сказал представитель пресс-службы.

Всем, кто хочет присоединиться к акции и помочь одиноким и малоимущим жителям Подмосковья, необходимо обратиться в ближайшее управление соцзащиты населения. Там расскажут о месте и времени проведения мероприятий.

Акция «За чистоту двора и дома!» - часть проходящей в регионе благотворительной кампании «Подмосковье – территория добра». Помимо нее, в рамках кампании регулярно проводятся акции «Добрая покупка», «10 добрых дел волонтера», «Твоему четвероногому другу!», «Добрая подписка».