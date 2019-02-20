РИАМО – 20 фев. Из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва в зданиях в столице за минувшие сутки эвакуировали более 10 тысяч человек, в числе «заминированных» объектов оказались Казанский и Ярославский вокзалы, СИЗО №№4 и 5, ВДНХ и другие, сообщает в среду «Интерфакс».

«Угрозы начали поступать около 9:00, проверка сигналов завершилась лишь около 22:00. Ни одно сообщение не подтвердилось. Для проверки потребовалась эвакуация более 10 тысяч человек», – говорится в сообщении.

В числе «заминированных» объектов оказались Казанский и Ярославский вокзалы, СИЗО №№4 и 5, ВДНХ, Останкинская телебашня, гостиница «Космос», 14 ТЭЦ, около 10 торговых центров, несколько образовательных учреждений, «Лужники».

«Угрозы традиционно поступали как на телефоны экстренных служб, так и на адреса электронных почт организаций и учреждений», – добавляется в сообщении.

С января 2019 года в городах России началась очередная волна сообщений и звонков о «минировании» административных зданий и социальных объектов – от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов страны. Похожая ситуация случилась более года назад. Тогда массовые звонки о «минировании» учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года.

По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 – в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от «минирований» составил 150 миллионов рублей. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.