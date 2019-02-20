РИАМО - 20 фев. II региональный конкурс «Лучший волонтер (доброволец) социальной инклюзии Подмосковья» начался в регионе, в нем могут принять участие волонтеры от 16 до 25 лет, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В Московской области стартовал II региональный конкурс «Лучший волонтер (доброволец) социальной инклюзии Подмосковья». К участию в конкурсе приглашаются студенты колледжей и высших учебных заведений Подмосковья», – рассказала Забралова.

По ее словам, в конкурсе могут принимать участие волонтеры в возрасте от 16 до 25 лет, участвующие в социально ориентированной деятельности.

«Конкурс очень важен, он направлен на повышение престижа волонтерской деятельности в области социальной инклюзии среди молодежи. Кандидаты на участие выдвигаются самими учреждениями. Это могут быть те ребята, кто уже имеет опыт оказания помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. Уверена, что желающих будет много. Мы определим трех лучших», – отметила Забралова.

Прием заявок будет осуществляться до 3 марта 2019 года через электронный адрес: kafedra_CO_319@mail.ru.