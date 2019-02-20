РИАМО – 20 фев. Российские ученые выяснили, что количество вызовов скорой помощи, связанных с гипертоническими кризами, инфарктами миокарда и инсультами, увеличивается при росте геомагнитной активности, пишет в среду газета «Известия».

Известно, что люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы наиболее чувствительны к изменениям внешних физических факторов, к которым относятся и магнитные бури. Однако нет однозначного ответа, влияет ли космос на здоровье. Одни научные работы подтверждают эту теорию, другие опровергают. Специалисты из института имени Ю.Г. Шафера СО РАН (Якутск), Медицинского института Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова и Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского провели исследование на эту тему.

«Опытной площадкой стал Якутск. Ученые сравнили число вызовов скорой, связанных с сердечно-сосудистыми патологиями, с уровнями геомагнитной активности по данным К-индекса. Этот индекс характеризует отклонение от амплитуды магнитного поля Земли при нулевой активности Солнца», — говорится в материале.

Магнитное поле измеряют в разных точках Земли с помощью магнитометров. Ученые всего мира используют шкалу, согласно которой К-индекс может принимать значения от 0 до 9 относительных единиц.

«Мы проводили измерения с помощью магнитометров, установленных в Якутске и на всей территории Республики Саха. Снимали показания раз в три часа, то есть восемь раз в сутки. Затем записывали суммарный суточный К-индекс. Такие измерения производились в течение полугода», — отметил ведущий научный сотрудник лаборатории магнитосферно-ионосферных исследований института имени Ю.Г. Шафера СО РАН Сергей Самсонов.

Ученые проанализировали около 144 тысяч карточек вызовов скорой помощи в тот же период, отобрав все записи, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Был составлен график. Исследователи выяснили, что при росте геомагнитной возмущенности повышалось и количество вызовов скорой, связанных с гипертоническими кризами, инфарктами миокарда и инсультами.

В дальнейшем коллектив ученых планирует изучить параметры космической погоды, которые могут воздействовать на здоровье человека. Исследователи также хотят выявить связь отобранных параметров с психоэмоциональным состоянием человека.

Однако практикующие медики относятся к этому исследованию скептически, так как подобные работы появляются регулярно.

«Мне гораздо больше импонирует мнение, которое я еще в студенчестве слышал от одного из своих учителей, профессора Сеченовского университета Абрама Львовича Сыркина. Он говорил: никогда не списывайте плохое самочувствие ваших пациентов на возраст и погоду», — прокомментировал доцент кафедры факультетской терапии №1 лечебного факультета университета имени И.М. Сеченова Антон Родионов.

Он отметил, что, если скачет давление, нарушается сердечный ритм, болит сердце, не надо объяснять это погодой, следует обратиться к врачу для подбора или коррекции терапии.