РИАМО - 20 фев. В минувшем году свыше 3 тысяч жителей Московской области смогли бесплатно оформить подписку на газеты и журналы в рамках благотворительной акции, сообщается на официальном портале регионального правительства.

Как уточнил представитель пресс-службы министерства социального развития Московской области, акция «Добрая подписка» дает возможность нуждающимся оформить бесплатную подписку на периодические печатные издания.

«В 2018 году получателями печатных изданий стали более 3 тысяч жителей Московской области», - сказал представитель пресс-службы.

Акция «Добрая подписка» проходит в Московской области в рамках благотворительной кампании «Подмосковье – территория добра». Помимо акции по подписке, жители региона могут принять участие в регулярных мероприятиях «Добрая покупка», «10 добрых дел волонтера», «Твоему четвероногому другу!», «За чистоту двора и дома!».