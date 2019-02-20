РИАМО - 20 фев. На Таллинской улице в столице неизвестный сильно избил пенсионера, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, в службу «02» из медучреждения сообщили о госпитализации мужчины 1950 года рождения, пенсионера. Он был доставлен от магазина на Таллинской улице, 18, с тяжелой черепно-мозговой травмой, переломом костей черепа и переломом костей лицевого скелета.

«Установлено, что 12 февраля в 13:20 по указанному адресу пенсионер был избит неизвестным», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело.