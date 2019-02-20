РИАМО - 20 фев. Жители Подмосковья могут стать участниками региональной благотворительной акции «Доброе слово» и отправить поздравительные открытки одиноким людям, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«С февраля этого года в Подмосковье стартовала новая акция «Доброе слово», направленная на активную работу с одиноко проживающими гражданами, их в Подмосковье более 700 тысяч человек. Все желающие могут принять участие. Для этого необходимо обратиться в ближайшее управление социальной защиты населения, где расскажут о месте и времени проведения акций», - сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Открытку можно сделать своими руками и подарить мужчине ко Дню защитника Отечества, женщине - к 8 Марта, ветерану - ко Дню Победы. Для одиноких детей их сверстники могут отправить добрые слова и пожелания.

На территории Московской области третий год подряд проходит благотворительная кампания «Подмосковье – территория добра». Кампания включает несколько акций: «10 добрых дел волонтера», «Твоему четвероногому другу!», «Добрая подписка» и «За чистоту двора и дома!».