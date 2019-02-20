РИАМО - 20 фев. Бездомный мужчина сильно избил женщину на Щелковском шоссе в столице, от полученных повреждений она скончалась, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в среду источник в правоохранительных органах.

По его словам, ранее в службу «02» из службы «03» сообщили об обнаружении трупа по адресу: Щелковское шоссе, 57.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции в квартире по указанному адресу с телесными повреждениями в виде перелома носа, голени, ребер обнаружен труп женщины 1969 года рождения», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что позже по тому же адресу полицейские задержали бездомного мужчину 1981 года рождения, который был изобличен в том, что нанес телесные повреждения женщине, от которых она скончалась.

По данному факту возбудили уголовное дело, заключил собеседник агентства.

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