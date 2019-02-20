РИАМО - 20 фев. В одном из ночных клубов в Пресненском районе Москвы посетитель сдал в гардероб куртку марки Brioni стоимостью около 5 тысяч евро и шарф Louis Vuitton за 300 евро, в итоге вещи мужчине не вернули и выставили из заведения, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Заведение расположено по адресу: Москва, улица 1905 года, дом 2/1. Пострадавший – мужчина 1988 года рождения, он пришел в клуб в компании трех знакомых. Инцидент произошел в ночь на 9 февраля.

«Поднявшись на второй этаж, мужчина сдал куртку марки Brioni стоимостью около 5 тысяч евро и шарф марки Louis Vuitton стоимостью 300 евро в гардероб, на что ему был выдан номерок. Примерно в 00:30 9 февраля он решил покинуть заведение. Подойдя к гардеробу и предъявив номерок, получил ответ, что куртку не сдавал, его выставили из заведения без верхней одежды», – сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчине причинен ущерб на 5,3 тысячи евро. По факту инцидента проводится проверка.

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