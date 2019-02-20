РИАМО - 20 фев. В проекте «Активный гражданин» стартовало голосование, посвященное новым объектам, которые можно будет посетить в Дни исторического и культурного наследия в 2019 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Активные граждане» смогут выбрать два объекта из списка. В него включены дом-паровоз - здание бывшего министерства путей сообщения на Новой Басманной, комплекс Хамовнических казарм, здание Малого театра, читальный зал №3 Российской государственной библиотеки и ансамбль паровозного депо станции «Подмосковная». Голосование продлится до 19 марта.

«В этом году предлагается выбрать из объектов, ставших лауреатами конкурса правительства Москвы «Московская реставрация — 2018». Все они были отреставрированы недавно: тех, кто запишется на данные экскурсии, ждет рассказ об истории памятника и о том, какие работы здесь проводились, как он выглядел до начала реставрации. Подобные голосования мы будем проводить и впредь», — сказал руководитель городского департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Дни исторического и культурного наследия проходят в столице каждый год. Они приурочены к Международному дню охраны памятников и Международному дню музеев, которые отмечаются 18 апреля и 18 мая. Жители и гости столицы могут записаться на бесплатные экскурсии по объектам культурного наследия, лекции, встретиться с реставраторами, поучаствовать в мастер-классах и городских квестах.