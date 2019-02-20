РИАМО - 20 фев. В прошлом году более 6 тысяч жителей Подмосковья получили помощь в рамках благотворительной акции «10 добрых дел волонтеров», сообщается на официальном портале регионального правительства.

Как отметил представитель пресс-службы министерства социального развития Московской области, акция «10 добрых дел волонтеров» проходит в рамках благотворительной кампании «Подмосковье – территория добра». Волонтеры, а также все желающие могут оказать помощь в организации досуговых мероприятий для пожилых, провести для них мастер-классы, подготовить спектакли для детей.

«В 2018 году подобная безвозмездная помощь была оказана более 6 тысячам нуждающихся, что на 1,1 тысячи человек больше, чем в 2017 году», - сказал представитель пресс-службы.

Он добавил, что волонтеры также сопровождают одиноких пенсионеров и инвалидов при посещении магазина, больниц и других важных мест. Еще одно направление «добрых дел» - помощь одиноким и инвалидам с домашними животными.

«Более 850 гражданам была оказана помощь в покупке и доставке корма для животных. Для одиноких пожилых людей и инвалидов домашние животные являются единственными членами семьи, поэтому помощь необходимо оказывать не только пожилым, но и их питомцам», - подчеркнул представитель пресс-службы.

Всем, кто хочет принять участие в акции «10 добрых дел волонтеров», нужно обратиться в ближайшее управление социальной защиты населения. Там расскажут о месте и времени проведения мероприятий.