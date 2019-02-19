РИАМО - 19 фев. Столичные власти утвердили проекта планировки участка Кожуховской линии Московского метрополитена, соответствующее постановление мэра Сергея Собянина опубликовано на официальном сайте градоначальника.

«Утвердить проект планировки территории линейного объекта – участок проектируемой Кожуховской линии метрополитена от проектируемой станции «Косино» до проектируемой станции «Нижегородская улица»», – говорится в сообщении.

Некрасовская ветка (проектное название – Кожуховская) пройдет от пересечения с Калининско-Солнцевской и Большой кольцевой линиями метро в районе шоссе Энтузиастов до станции «Нижегородская улица», которая расположена в начале Рязанского проспекта; далее ветка уйдет за МКАД до Некрасовки.

Всего на Некрасовской линии разместятся восемь станций – «Нижегородская улица», «Стахановская», «Юго-Восточная», «Окская», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».

«Розовая» ветка существенно разгрузит пассажиропоток на Таганско-Краснопресненской линии и в целом улучшит транспортную ситуацию в районах Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также в подмосковных Люберцах.