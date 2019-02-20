РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 20 фев. Военно-патриотическая акция «Герои Неба. Мы помним, мы гордимся!» пройдет в подмосковном Красногорске в среду.

Поисковый отряд «Герои Неба» городского округа Красногорск и региональное отделение Общероссийского народного фронта в преддверии Дня защитника Отечества проведут военно-патриотическую акцию «Герои Неба. Мы помним, мы гордимся!».

Акция пройдет в среду в гимназии №6 Красногорска. Начало в 15:00.

Поисковый отряд «Герои неба» действует при Красногорской гимназии №6. В учебном заведении работает одноименный музей, посвященный подвигам летчиков Великой Отечественной войны. Один из разделов этого музея посвящен ветеранам-летчикам городского округа Красногорск.