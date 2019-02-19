РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 фев. Балашихинская команда по тхэквондо школы боевых искусств завоевала 60 медалей на чемпионате и первенстве Москвы, спортивное мероприятие прошло в московском центре боевых искусств, сообщил «РИАМО в Балашихе» руководитель школы Дмитрий Яковлев.

Всего в турнире приняли участие более 1000 спортсменов. Команда по тхэквондо из Балашихи является фаворитом в центральном регионе – спортсмены входят в состав национальной сборной команды России и готовятся в апреле текущего года защищать честь страны на чемпионате и первенстве мира в Германии.

«В связи с этим все заслуженно ожидали высокий результат нашей команды на чемпионате Москвы, и наши спортсмены не подвели. Тхэквондисты выступали в двух дисциплинах – поединки и туль (комплексные упражнения). Итогом турнира стали очередные рекорды: по общему количеству завоеванных медалей и по количеству чемпионов из одного клуба», – сказал Яковлев.

Он добавил, что в копилке команды оказалось 60 медалей: 21 золотая, 14 серебряных и 25 бронзовых. Звание чемпионов Москвы завоевали 20 спортсменов.

Ежегодно результаты балашихиской команды растут и количество занимающихся в школе увеличивается.

«Системный подход к развитию уже сделал балашихинскую школу боевых искусств центром развития единоборств в регионе. Теперь перед нами открывается перспектива вывести наш регион в лидеры в стране, а в Балашихе консолидировать центр развития тхэквондо России», – пояснил Яковлев.

24 марта 2019 года в спортивном комплексе «Орион» в микрорайоне Железнодорожный состоится чемпионат и первенство Московской области по тхэквондо МФТ, а в 2020 году в Балашихе пройдут Всероссийские соревнования.