РИАМО (БАЛАШИХА) – 20 фев. Форум «Управдом» пройдет в Ледовом дворце подмосковной Балашихи в среду, его участники обсудят вопросы по обращению с коммунальными отходами и переходу на раздельный сбор мусора, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Муниципальный форум «Управдом» пройдет в Ледовом дворце «Арена Балашиха» имени Ляпкина в Балашихе 20 февраля», – говорится в сообщении.

На форуме будут обсуждаться вопросы по новому порядку обращения с коммунальными отходами и переходу на раздельный сбор коммунальных отходов в Балашихе.

Мероприятие начнется в 16:00 по адресу: улица Парковая, дом №2, фойе 2-го этажа восточной трибуны Ледового дворца. Регистрация участников начнется в 15:00.