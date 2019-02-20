РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 фев. В Подольске жителей округа приглашают принять участие в конкурсе на лучший скворечник, который стартует в среду.

Мероприятие будет проходить в целях формирования экологической культуры у детей и взрослых и пропаганды экологического воспитания.

Дом культуры имени Лепсе Подольска со среды будет проводить конкурс на лучший скворечник в рамках проекта «Помоги птицам». Он продлится до 1 апреля. Для участия необходимо будет подать заявку и до 1 апреля предоставить свою работу. В ходе конкурса будут выбраны победители следующих номинаций: «Самая креативная кормушка» и «Самый креативный скворечник».

Награждение победителей состоится 7 апреля в Доме культуры имени Лепсе. Подробности о конкурсе, а также заявки на участие можно получить на сайте ДК – http://dklepse.ru/ или по телефону: 8(496)763-04-55.