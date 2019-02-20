РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 фев. Жители подмосковного Подольска со среды смогут проголосовать за территорию, которую следует благоустроить в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В Подольске были определены две общественные территории для рейтингового голосования по выбору одной из них для благоустройства в 2020 году. Это бульвар 65-летия Победы в микрорайоне Кузнечики и лесопарк в микрорайоне Ивановский, который находится на улице Госпитальная и проходит до реки Пахра. Голосование за благоустройство общественной территории на портале «Добродел» начнется 20 февраля», – говорится в сообщении.

Рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году, будет проводиться до 27 февраля.