РИАМО (БАЛАШИХА) – 20 фев. Щелковский суд Московской области в среду рассмотрит дело судмедэксперта Михаила Клейменова, который обнаружил алкоголь в крови погибшего мальчика в ДТП в Балашихе, очередное заседание начнется в 10:30.

В ходе прошлого заседания, которое состоялось 13 февраля, были опрошены два свидетеля со стороны обвинения. Тогда слушание перенесли на среду из-за того, что не доставили из колонии-поселения свидетеля Ольги Алисовой – виновницы ДТП, в результате которого погиб шестилетний Алеша Шимко.

В ходе заседания будет разрешено ходатайство подсудимого Михаила Клейменова о направлении дела прокурору, которое он заявил еще на заседании 1 февраля.

В апреле 2017 года во дворе дома №39 микрорайона Железнодорожный Балашихи под колесами автомобиля погиб шестилетний Алеша Шимко. Клейменову поручили проведение экспертизы тела погибшего ребенка. При отборе образцов крови в нарушение установленного порядка он использовал металлический черпак. Это повлекло за собой загрязнение образцов. Кроме того, не было обеспечено незамедлительное направление крови в судебно-химическую лабораторию.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).