РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 фев. В подмосковном Подольске в среду откроется выставка икон «Заступники и защитники земли русской» местной художницы Марины Нис, все желающие смогут посетить выставку бесплатно, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Марина работает в Подольском городском центре социальной помощи семье и детям в отделении реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными и физическими возможностями.

«Персональная выставка икон «Заступники и защитники земли русской» художницы Марины Нис откроется в Подольском краеведческом музее 20 февраля. На выставке будет представлено около 30 работ мастера», – говорится в сообщении.

Работы, представленные на выставке, выполнены в техниках плавь (когда жидкий слой краски накладывается на все элементы – ред.) и лиссировка (когда прозрачные слои краски наносятся последовательно – ред.). Посмотреть иконы смогут все